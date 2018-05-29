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Suriyelilerden Türk lirasına destek

Azez ilçesindeki yerel meclis yetkilieri ve Azezli tüccarlar, Türkiye'ye destek olmak için ellerindeki paraları Türk lirasına çevirme kampanyası başlattı.

AA | 29.05.2018 - 18:09..
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Azez ilçesi Yerel Meclis Ticari Büro Müdürü İbrahim Dirbale, yaptığı açıklamada, TL'ye destek olmak için bir karar aldıklarına söyledi.

"BİZE DÜŞEN TÜRKİYE'NİN ZOR GÜNÜNDE YANINDA OLMAK"

Dirbale, "Aldığımız kararı bölgedeki bütün iş adamlarına, tüccarlara ve diğer kurumlara ilettik. Türkiye 7 yıldır bizim yanımızda durarak bize her türlü desteği verdi. Bize düşen ise Türkiye'nin zor gününde yanında durmak. Tüccarları, Türk lirasıyla işlem görmeleri için teşvik ettik. Türkiye için ne yapsak az kalır." şeklinde konuştu.

Öte yandan Azez yerel meclisinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türk lirasının bazı devlet ve tarafların saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN DESTEK VE YARDIMLARINA KARŞI..."

Azez'deki yerel meclis ve ticaret bürosunun yapmış olduğu açıklamada, "Türkiye'nin, Suriye içerisinde, Türkiye topraklarında ve kamplarda Suriyelilere yapmış olduğu destek ve yardımlara karşı, şehirdeki tüccarlarla beraber imkan dahilinde para birimini Türk lirasına çevrilmesi hususunu üstlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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