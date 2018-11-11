taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Suriyelilerden Urfa'da YPG protestosu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde toplanan Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı gösteri yaptı. Suriyeliler evlerine dönebilmek için Tel Abyad'daki YPG'lilerin bölgeden temizlenilmesini istiyor.

AA | 11.11.2018 - 16:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Suriyelilerden Urfa'da YPG protestosu

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerine dönmek istedikleri sırada bu sefer de memleketlerindeki YPG terörü ile yüzleşti. İşgal altındaki Tel Abyad o bölgelerden yalnızca biri.

Suriyelilerden Urfa'da YPG protestosu

Suriyelilerden Urfa'da YPG protestosu

Türlü işkencelere maruz bırakılarak yurtlarından sürülen Suriyeliler, vatanlarına dönebilmek için bölgeden YPG'nin bu topraklardan temizlenmesini istiyor.

Suriyelilerden Urfa'da YPG protestosu

Suriyelilerden Urfa'da YPG protestosu

PROTESTO DÜZENLEDİLER

Sınıra yakın Akçakale Spor Tesisleri'nde güvenlik önlemleri altında toplanan bir grup Suriyeli, birlikte öğle namazını kıldıktan sonra sınırın karşı tarafındaki Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesini işgal eden terör örgütünü protesto etti.

Suriyelilerden Urfa'da YPG protestosu

Suriyelilerden Urfa'da YPG protestosu

Ellerinde dövizler taşıyan sığınmacılar, Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Suriye Ordusu lehine sloganlar atarak YPG/PKK ile destekçilerine tepki gösterdi.

Suriyelilerden Urfa'da YPG protestosu

Suriyelilerden Urfa'da YPG protestosu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

49
İsrail'de sirenli saygı duruşu

İsrail'de sirenli saygı duruşu

95
Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

97
Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

155
Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

66
CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

179
İbrahim Tatlıses 600 bin dolar zarara uğradığı uçak için ifade verdi

İbrahim Tatlıses 600 bin dolar zarara uğradığı uçak için ifade verdi

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM