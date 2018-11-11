Suriyelilerden Urfa'da YPG protestosu

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerine dönmek istedikleri sırada bu sefer de memleketlerindeki YPG terörü ile yüzleşti. İşgal altındaki Tel Abyad o bölgelerden yalnızca biri.

Türlü işkencelere maruz bırakılarak yurtlarından sürülen Suriyeliler, vatanlarına dönebilmek için bölgeden YPG'nin bu topraklardan temizlenmesini istiyor.

PROTESTO DÜZENLEDİLER

Sınıra yakın Akçakale Spor Tesisleri'nde güvenlik önlemleri altında toplanan bir grup Suriyeli, birlikte öğle namazını kıldıktan sonra sınırın karşı tarafındaki Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesini işgal eden terör örgütünü protesto etti.

Ellerinde dövizler taşıyan sığınmacılar, Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Suriye Ordusu lehine sloganlar atarak YPG/PKK ile destekçilerine tepki gösterdi.