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Suriyelilere memleketlerinde iyi eğitim için yüksekokul

Gaziantep Üniversitesi, Suriyelilerin kendi ülkelerinde kaliteli eğitim alması için yüksek okul açtı.

AA | 19.10.2018 - 11:49..
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Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerbalus'ta Türkiye'nin katkılarıyla hayat normalleşmeye devam ediyor.

Türkiye, bölgeye geri dönüşleri teşvik etmek ve artan nüfusa daha fazla destek olmak için güvenlik, sağlık, hizmet ve eğitim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak Gaziantep Üniversitesi, Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'ta meslek yüksekokulu açtı.

Suriyelilere memleketlerinde iyi eğitim için yüksekokul

İHTİYACA GÖRE AÇILDI

İlk yardım, hasta bakım, özel güvenlik, ilahiyat ve büro yönetimi bölümlerinden oluşan okulda, kayıtlı 160 öğrenciye mesleki eğitim veriliyor. Okula kız öğrenciler de büyük ilgi gösteriyor.

Cerablus ilçesindeki eğitim sorumlusu Abdüllatif El- Muhammed, bölümlerin bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda açıldığını söyledi.

Suriyelilere memleketlerinde iyi eğitim için yüksekokul

BÖLGENİN KALKINMASINA KATKI

Büro Yönetimi bölümüne kayıt yaptıran Abdurrahman Muhammet, yeniden üniversiteye başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Muhammet, okulun açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnşallah okulumuz daha genişler ve daha çok öğrenci faydalanır. Burada eğitim görenler geçerli bir diplomayla mezun olacak. Bölgeye büyük katkısı olacak" şeklinde konuştu.

Suriyelilere memleketlerinde iyi eğitim için yüksekokul

Suriyelilere memleketlerinde iyi eğitim için yüksekokul

Suriyelilere memleketlerinde iyi eğitim için yüksekokul

Suriyelilere memleketlerinde iyi eğitim için yüksekokul

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