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Suriyelilerin bayram ziyareti geçişinde izdiham

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, izdihama neden oldu.

DHA | 03.08.2018 - 11:10..
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Kilis Valiliği'nin izniyle 18 Ağustos gününe kadar Kurban Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, internet üzerinden randevu alarak, Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın ediyor.

Suriyelilerin bayram ziyareti geçişinde izdiham

AFAD tarafından kurulan dev çadırların bulunduğu sınır kapısında sıraya giren Suriyelilerin, bir an önce işlem yaptırıp, sınırı geçmek istemesi izdihama yol açtı.

YAŞLI VE ÇOCUKLAR ARADA KALDI

Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sonlandırılan izdihamda yaşlılar ve çocuklar arada kaldı.

Suriyelilerin bayram ziyareti geçişinde izdiham

Aşıları eksik 0- 15 yaşlarındaki Suriyeli çocuklara, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince aşı yapılan sınır kapısında işlemleri tamamlanan sığınmacılar, ülkelerine geçiş yapıyor.

Suriyelilerin bayram ziyareti geçişinde izdiham

Suriyelilerin bayram ziyareti geçişinde izdiham

Suriyelilerin bayram ziyareti geçişinde izdiham

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