1 Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yapacak olanlar için başvuru kılavuzu yayınlandı.

2 İstanbul boğazı gemi trafiğine kapatıldı "Nissos Therassia" adlı tanker arızalandı ve Boğaz trafiği durdu.

3 Gidiş dönüş uçak biletinde iptal riskleri Sıralı olarak ortak rezervasyon yaptığınız gidiş-dönüş uçak biletlerinizin birini iptal etmek diğer bileti de etkiliyor.

4 Trump, ABD medyasını yuhalattı ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdiği mitingde kendisini eleştiren medyayı hedef gösterip "iğrenç ve yalancısınız" dedi.

5 Kanada’da 'masraflı hastaya' ötanazi baskısı Kanada’da kronik beyin hastalığı olan bir hastaya tedavi gördüğü hastane tarafından "bakım giderleri yüksek olduğu" gerekçesiyle ötanazi baskısı yapıldığı ortaya çıktı.

6 Suriyelilerin bayram ziyareti geçişinde izdiham Bayramı ülkelerinde memleketlerinde geçirmek için sınır kapısına giden Suriyeliler geçiş sırasında izdiham oluşturdular.