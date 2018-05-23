Suriyelilerin okullaşma oranı yüzde 63

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Alman Kalkınma Bankası (KFW) İcra Komitesi Üyesi Rolan Siller'in katılımıyla Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamındaki Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim-II projesi için sağlanan ek 160 milyon avroluk hibe için protokol imza töreni düzenlendi.

"AYNI İMKANLARI SURİYELİLERE DE SAĞLIYORUZ"

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de geçici koruma kapsamında 3 milyon 558 bin 877 Suriyelinin bulunduğuna işaret eden Bakan İsmet Yılmaz, "Türkiye'deki Suriyelilerden 976 bin 200'ü eğitim çağındadır. Bakanlık olarak eğitim çağındaki Suriyelileri kademeli olarak Bakanlığa bağlı resmi okullara kabul ediyoruz. Kendi evlatlarımıza sağladığımız eğitim imkanlarını onlara da sağlıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKÇE MÜFREDATLA EĞİTİM GÖRÜYORLAR"

İsmet Yılmaz, 21 Mayıs 2018 itibariyle 611 bin 524 Suriyeli öğrencinin eğitime erişiminin sağlandığını belirterek, "Eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin 384 bin 292'si Türkçe müfredatla kendi okullarımızda eğitim görüyor. 2016 yılında bu sayının 62 bin olduğunu söylersem alınan mesafe çok açık şekilde görülecektir. 21 ilde 318 geçici eğitim merkezinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 227 bin 232 öğrenci yoğun eğitim görüyor" dedi.

"OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 63"

Suriyelilerin Türkiye'deki okullaşma oranının yüzde 63'e yaklaştığını kaydeden Bakan İsmet Yılmaz, "Okullaşma oranı, okul öncesi 5 yaşta yüzde 40 dolayında, ilkokullarda yüzde 100'ün üzerinde, ortaokullarda yüzde 50'nin üzerinde, liselerde ise yüzde 22 dolayında. İlkokul birinci sınıflarda 6 yaşta 92 bin olan çağ nüfusunun 113 bini öğrenci, okullaşma oranı da yüzde 100'ün üzerinde. İlkokul ikinci sınıflarda 7 yaşta 89 bin olan çağ nüfusunun 81 bin 686'sı öğrenci, okullaşma oranı yüzde 91,57. Üçüncü sınıflarda 8 yaşta 85 bin olan çağ nüfusunun 85 bini öğrenci, okullaşma oranı yüzde 100. Dördüncü sınıflarda 9 yaşta 84 bin olan çağ nüfusunun 76 bini öğrenci, okullaşma oranı yüzde 90,34. Beşinci sınıflarda 10 yaşta 76 bin olan çağ nüfusunun 51 bin 670'i öğrenci, okullaşma oranı da yüzde 67,48" şeklinde konuştu.