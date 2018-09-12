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Suriye'ye tırlarla konteyner taşındı

Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye'ye ev olarak kullanılacağı belirtilen konteyner gönderildi.

DHA | 12.09.2018 - 15:40..
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Gaziantep’ten tırlara yüklenen konteynerler Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından gümrük sahasına girdi.

Suriye'ye tırlarla konteyner taşındı

Konteynerlerin Suriye tarafında ne amaçla girdiği konusunda bilgi alınamadı.

GÜNDE ORTALAMA 250 TIR ÇIKIŞ YAPIYOR

Öte yandan Suriye’nin İdlib kentine ihracat yüklü tırların Cilvegözü’nden geçiş yoğunluğu devam ediyor. Günde ortalama 250 tır çıkış yapıyor. İnsani yardım ve tüccar malı yüklü olan tırlar Cilvegözü ile Suriye’nin Bab-El Hava Sınır kapısı arasındaki ara bölgede yüklerini boşaltıyor.

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