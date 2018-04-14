Suriye'ye üç saldırı dalgası oldu

ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye 'kısıtlı' bir harekat gerçekleştirdi.
İşte madde madde operasyonun özeti:
-Saldırıda başkent Şam, Hama ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı.
-Bombardımanda tanesi 3 milyon dolar olan 100'den fazla Tomahawk kullanıldı.
-İngiltere Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki hava üssünden 4 bombardıman uçağı havalandırdı.
3 SALDIRI DALGASI OLDU
-İlk saldırı dalgasında Şam'ın Kimyasal Araştırma Merkezi imha edildi.
-İkinci saldırı dalgası Humus şehrine 24 kilometre uzakta bulunan kimyasal silahların bulunduğu depoya yapıldı.
-Üçüncü saldırı dalgası da Hama'daki kimyasal araç gereçlerin bulunduğu depo ve askeri karargâha yönelik gerçekleşti.
Bu üç saldırı dalgasında toplam 16 hedef vuruldu.
-Suriye devlet televizyonu hava savunma sistemlerinin 30 füzeden 10'unu havada imha edildiğini savundu.
-3'lü koalisyon saldırıların sona erdiğini açıkladı.