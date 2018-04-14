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Suriye'ye üç saldırı dalgası oldu

Kısıtlı harekatla sadece belirli hedefler vardı. Esad'a karşı kimyasal operasyonu tüm Suriye'yi kapsamadı.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 12:03..
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Suriye'ye üç saldırı dalgası oldu

Suriye'ye üç saldırı dalgası oldu

ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye 'kısıtlı' bir harekat gerçekleştirdi.

İşte madde madde operasyonun özeti:

-Saldırıda başkent Şam, Hama ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı.

-Bombardımanda tanesi 3 milyon dolar olan 100'den fazla Tomahawk kullanıldı.

-İngiltere Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki hava üssünden 4 bombardıman uçağı havalandırdı.

3 SALDIRI DALGASI OLDU

-İlk saldırı dalgasında Şam'ın Kimyasal Araştırma Merkezi imha edildi.

-İkinci saldırı dalgası Humus şehrine 24 kilometre uzakta bulunan kimyasal silahların bulunduğu depoya yapıldı.

-Üçüncü saldırı dalgası da Hama'daki kimyasal araç gereçlerin bulunduğu depo ve askeri karargâha yönelik gerçekleşti.

Bu üç saldırı dalgasında toplam 16 hedef vuruldu.

Suriye'ye üç saldırı dalgası oldu

-Suriye devlet televizyonu hava savunma sistemlerinin 30 füzeden 10'unu havada imha edildiğini savundu.

-3'lü koalisyon saldırıların sona erdiğini açıkladı.

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