Suriye'ye üç saldırı dalgası oldu

1 Çin'den Suriye operasyonuna tepki Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili, tüm ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı öğrenildi.

3 Bahçeli'den Aliyev'e tebrik mesajı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik etti.

4 Başbakan Yıldırım: Bugüne kadar neredeydiniz Başbakan Binali Yıldırım, dün gece düzenlenen Suriye saldırısına ilişkin, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz" yorumunu yaptı.

5 Aziz Yıldırım'dan 'Önce Çocuk' sergisine destek Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Metris Cezaevi'nde mektuplarını yazdığı kalemi çocuklar için bağışladı.

6 Beril Başaran kızının mezarının başında Mina Başaran'ın annesi kızının evlilik tarihinde mezarını ziyaret ederek dua etti.