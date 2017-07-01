taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi

Suruç'da binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

01.07.2017 - 20:55
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen etkinlikte Atatürk Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Vekile uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.

Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Salih Fidan, Türkiye'nin insanlıktan nasiplenmemiş terör örgütlerince dize getirilemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, milletin de hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibi olduğunu ifade etti.

Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi

"TERÖRE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Suruç ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi 4 teröristin, ilçede askeri ve emniyet görevlileri ile AK Partili yöneticilere yönelik eylem planladığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti: "Suikast girişiminde bulunmak isteyen şer odaklarını kınıyoruz. Bugün burada toplanmamızın sebebi son zamanlarda ülkemize, milletimize, maneviyatımıza, mukaddesatımıza ve seçilmiş irademiz olan suikast girişimine karşı dimdik ayakta olduğumuzu dünyaya göstermek içindir. Son zamanlar da hiçbir sınır tanımayan hiçbir vicdan ve akıl ile izah edilmeyen vahşi eylemlere karşı bu kast girişimlerine karşı kimlerin yanında olduğumuzu göstermek için meydanlardayız. Ülkemizi 30 yıldır kana bulayan bu şer şebekesi bu terör örgütü cinayet ve saldırıların da her gün çıtayı biraz daha yüksek tutuyor. Bu örgütün bitme aşamasına geldiğine sivil seçilmiş ve vekillere saldırı ve suikast düzenleyecekleri kadar zavallılaştığını göstergesidir. Bu davranışıyla örgüt, bölge halkını bölgeye terk etmeye zorlamaktadır. Mayınlar, bombalar, suikast girişimleri, tuzaklanmış araçlar ve patlayıcılarla insanların iş yerlerini çarşı pazarları toplu yaşam alanlarını bombalayarak tahrip etmeye çalışıyor. Ancak bizler STK'lar ve bölge halkı olarak teröre inat burada kendi evimizde iş yerlerimizde, kurumlarımızda kalmaya devam edecek, teröre boyun eğmeyeceğiz."

Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi

27 HAZİRAN'DA 4 PKK'LI YAKALANMIŞTI

Vatandaşlar daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla cadde boyunca yürüyüp terör örgütü PKK'yı lanetledi.

27 Haziran'da Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren terör örgütü PKK üyesi 4 terörist yakalanmış, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi

Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi

 





İlginizi Çekebilir
Meteoroloji'den orman yangını uyarısı
Meteoroloji, Antalya ve Muğla'da çarşamba gününden itibaren yüksek sıcak ve düşük nem nedeniyle orman yangınlarına karşı uyardı.
Melih Gökçek Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Anıtını tanıttı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişi karşısında yapılan anıtın tasarımlarını inceledi.
Kadir Topbaş'tan Suada açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'tan Suada'da cami yapılacağı şeklinde anlaşılan öneri hakkında açıklama yaptı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenileme başladı
İstanbul'un can damarı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2,5 ay sürecek yenileme çalışmaları başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

340
Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

403
Yeni Meclis için yer aranıyor

Yeni Meclis için yer aranıyor

301
Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

168
Gomis'in sözleşmesindeki özel madde

Gomis'in sözleşmesindeki özel madde

32
Murat Bardakçı: Zeki Müren Amerikanvari stardır

Murat Bardakçı: Zeki Müren Amerikanvari stardır

122
Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM