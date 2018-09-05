Suruç'ta sulama kanalına giren Suriyeli Muhammed boğuldu

Suruç'ta öğle saatlerinde Suriyeli Muhammed Yosef iddiaya göre, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına yüzmek amacıyla girdi. İyi yüzemediği öğrenilen çocuk, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Muhammed Yosef'in cansız bedenine ulaşıldı.
Suriyeli çocuğun sudan çıkarılan cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.