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Sürücüler, öldürülen otobüs sürücüsü için yola döküldü

Kocaeli'de özel halk otobüsü sürücüsünün yolcu ile kavga ettiği esnada hayatını kaybetmesine tepki gösteren sürücüler, otobüslerle eylem yaptı.

İHA | 29.06.2018 - 22:57..
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İzmit’te yüksek sesle konuştuğu için uyardığı Serhat B. adlı yolcu ile yaşadığı kavgada hayatını kaybeden özel halk otobüsü sürücü Hüseyin Göncü’nün meslektaşları eylem yaptı. Arkadaşlarının hayatını kaybettiği olaya tepki gösteren özel halk otobüsü sürücüleri, yaklaşık 100 halk otobüsü ile İzmit Milli İrade Meydanı’nda toplandı. Alana gelen sürücüler, araçlarının kornalarını çalarak slogan attı.

Sürücüler, öldürülen otobüs sürücüsü için yola döküldü

"MESLEKTAŞLARIMIZ ZOR ŞATLAR ALTINDA ÇALIŞIYOR"

Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, grup adına yaptığı basın açıklamasında olayı protesto ettiklerini söyleyerek, “Sabahın saat 5’inden gecenin 2’sine kadar kutsal görevi yapan meslektaşlarımızın zor şartlar altında görev yaptığı kamuoyumuzda bilinmektedir" dedi.

"BÖYLE BİR OLAY TEKRAR YAŞANMASIN"

Yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Kurt, "Dün bir olay vuku bulmuştur, insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Onunla alakalı burada toplandık. Çok üzgünüz. Bundan sonra böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını Allah’tan temenni ediyoruz. Amacımız bundan sonra bütün kooperatif başkanlarımızla beraber hiçbir arkadaşımızın zerresine fahri zarar gelmeyecek şekilde gerekli tedbirleri gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse Valilik tarafından alınmaktadır. Tekrar Hüseyin kardeşimizin ailesine ve Kocaeli şoför camiasına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Milli İrade Meydanı’nda basın açıklaması yapan grup daha sonra konvoyla Derince’ye gitti.

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