'Sürücülerin korkulu rüyası' tünellerle geçilecek

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da bulunan, adını yol üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'deki sarp kayalıklar ile uçurum arasındaki karayolu, yaklaşık 400 milyon liralık yatırımla dev tünellerle sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

PROJENİN İLK KAZMASI VURULDU

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlamasının yanı sıra Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilk kazma vuruldu.

Kırkdilim tünellerle geçilecek İZLE



3 TÜNEL YAPILACAK

Büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 409 metre, bin 197 metre ve bin 578 metre olmak üzere üç tünel yapılacak. Yapım ihalesini kazanan firma tarafından çalışmalara kısa süre önce başlanan yoldaki tünel inşaatlarının bin 50 günde tamamlanması bekleniyor.

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Adını yol üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim, tünel çalışmalarının tamamlanmasının ardından hem sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak hem de ulaşımı daha rahat ve konforlu hale gelecek. Cumhuriyet tarihinin tek kalemde Çorum'a yapılan en büyük yatırımı olacak tünellerin bitmesini sürücüler de heyecanla bekliyor.