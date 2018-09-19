Sürücüsüz metroya 4 günlük birleştirme arası

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olan Çekmeköy-Yamanevler Metrosu’nda çalışmalar tamamlandı.
BİRLEŞTİRME TESTLERİ YAPILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz metronun hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile çalışmaları tamamlanan Çekmeköy-Yamanevler bölümünün birleştirme testleri yapılacak.
YARINDAN İTİBAREN ARA VERİLECEK
Test çalışmaları nedeniyle sürücüsüz metro seferlerine yarın, 21, 22 ve 23 Eylül'de ara verilecek. Ulaşımın aksamaması için, M5 numaralı otobüsler metro güzergahında hizmet sunacak.