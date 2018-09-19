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Sürücüsüz metroya 4 günlük birleştirme arası

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olan Çekmeköy-Yamanevler Metrosu’nda çalışmalar tamamlandı.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 17:42..
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Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olan Çekmeköy-Yamanevler Metrosu’nda çalışmalar tamamlandı.

BİRLEŞTİRME TESTLERİ YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz metronun hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile çalışmaları tamamlanan Çekmeköy-Yamanevler bölümünün birleştirme testleri yapılacak.

Sürücüsüz metroya 4 günlük birleştirme arası

YARINDAN İTİBAREN ARA VERİLECEK

Test çalışmaları nedeniyle sürücüsüz metro seferlerine yarın, 21, 22 ve 23 Eylül'de ara verilecek. Ulaşımın aksamaması için, M5 numaralı otobüsler metro güzergahında hizmet sunacak.

Sürücüsüz metroya 4 günlük birleştirme arası

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