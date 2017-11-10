Sürücüsüz otobüs ilk gününde kaza yaptı

Las Vegas'ın "Yenilik Bölgesi" adı verilen yollarında çarşamba günü deneme sürüşüne çıkan otonom otobüs, birçok ünlü isim ve basının katılımıyla ABD'nin ilk sürücüsüz otobüs projesi oldu.

İLK DENEMEDE TALİHSİZ KAZA

Fakat otonom araç, yolculuğunun ikinci saatinde bir kamyonla çarpıştı. Hiçbir yaralının olmadığı kazada suçlu tarafın kamyon olduğu iddia edildi.

OTOBÜS GERİYE GİDEMEDİ

Otonom araçta seyahat eden yolculardan biri olan Jenny Wong yerel basına yaptığı açıklamasında, "Otobüs hareketsiz duruyordu. Yolcular olarak biz de kamyonun bize çarpacağını tahmin ederek bekledik ve çarptı. Otobüsün geriye hareket edebilme kabiliyeti yoktu o yüzden hareketsiz durdu." dedi.

Las Vegas polisi Aden Ocampo-Gomez ise kazanın kamyon şoförünün suçu olduğunu ve illegal geri gitme sebebiyle kaydının yapıldığını söyledi.

Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, "Otobüsün sensörleri kamyonun geldiğini anlayınca kaza olmaması için hareket etmeyi durdurdu ve bu otobüsün yapması gereken bir şeydi. Maalesef kamyon durmadı ve otobüsün tamponunu sıyırdı. Kamyonda da sürücüsüz otobüsün sensörlerinden bulunsaydı kaza engellenebilirdi." dedi.