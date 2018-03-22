Sürücüsüz UBER'in kaza anı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki Tempe bölgesinde geçtiğimiz günlerde geç saatlerde karşıdan karşıya bisikletini taşıyan ve ismi açıklanmayan bir yaya, UBER'in sürücüsüz aracının çarptığı ifade edildi.
KAZA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Söz konusu yayanın karşıdan karşıya geçerken yaya şeridinin dışında olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, yayanın hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi.
Sürücüsüz UBER aracının kaza anı ViDEO
Ayrıca, kendi kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan UBER Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, hayatını kaybeden kadının ailesine baş sağlığı dilerken, şirketin polisle iş birliği içinde olayın soruşturmasına destek verdiğini belirtti.