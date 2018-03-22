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Sürücüsüz UBER'in kaza anı

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan UBER'in sürücüsüz araçlarından biri, ABD'de bir yayanın ölümüne neden olduğu kazanın görüntüleri yayınlandı.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 08:57..
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki Tempe bölgesinde geçtiğimiz günlerde geç saatlerde karşıdan karşıya bisikletini taşıyan ve ismi açıklanmayan bir yaya, UBER'in sürücüsüz aracının çarptığı ifade edildi.

Sürücüsüz UBER'in kaza anı

KAZA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Söz konusu yayanın karşıdan karşıya geçerken yaya şeridinin dışında olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, yayanın hastaneye kaldırıldığı ancak  kurtarılamadığı kaydedildi.

Sürücüsüz UBER aracının kaza anı ViDEO

Ayrıca, kendi kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan UBER Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, hayatını kaybeden kadının ailesine baş sağlığı dilerken, şirketin polisle iş birliği içinde olayın soruşturmasına destek verdiğini belirtti.

Sürücüsüz UBER'in kaza anı

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