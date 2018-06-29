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Susan Sarandon gözaltına alındı

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Trump'ın göçmen yasasını protesto eden kadınlar arasındaydı. 71 yaşındaki ünlü oyuncu, gözaltına alınan 630 kadının arasında olduğu ortaya çıktı.

AA | 29.06.2018 - 23:35..
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ABD'ye kaçak yollarla giren göçmen aileleri çocuklarından ayıran yasa, binden fazla kadın tarafından protesto edildi. ABD Kongresi'nde yapılan olaysız oturma eyleminde ünlü oyuncu Sarandon da gözaltına alındı.

Susan Sarandon gözaltına alındı

99'DA GÖZALTINA ALINDI

Dead Man Walking (Ölüm Yolunda) filmindeki performansıyla 1996 yılında Oscar kazanan Sarandon, 1999 yılında da New York'ta silahsız bir Afrika kökenli Amerikalı gencin polis tarafından vurulmasına karşı düzenlenen protesto gösterisi sırasında da gözaltına alınmıştı.

Susan Sarandon gözaltına alındı

630 KADINA GÖZALTI

Ebeveynlerinden ayrılan göçmen çocuklarına dağıtılan battaniyelere dikkati çekmek isteyen göstericiler, Kongre binasının avlusundaki "metal battaniye" heykelinin önünde toplanmıştı.

Ellerinde "Çocuklar nerede?", "Göçmen ve Gümrük Uygulama Ofisi'ni kapatın", "Yasa dışı birey yoktur" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ABD Kongre üyelerine, alıkonulan göçmen çocuklarının ailelerine iade edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Polisin uyarılarına rağmen binayı terk etmeyen 630 protestocu gözaltına alınmıştı. Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'un da aralarında olduğu belirtildi.

Susan Sarandon gözaltına alındı

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