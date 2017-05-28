taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.533
USD
3,5787
EURO
3,9995
ALTIN
145,78
PETR
52,2000

Susuz kalan hayvanlara su taşıyan Kenyalı

Susuz hayvanlara su vermek için 70 km yol yapan hayvansever Patrick Mwalua takdir topladı

28.05.2017 - 09:55
  1. Haberler
  2. Dünya

ds

Kenya'da hayvansever bir adamın susuz kalan canlılar için kilometrelerce yol katederek yardıma koşması izleyenleri duygulandırdı.

KURUMUŞ SU BİRİKİNTİLERİNİ DOLDURUYOR

Kuraklık sırasında bir çok kişi yüksek kar için su satıyor. Patrick Mwalua ise kurumuş su birikintilerini yeniden doldurarak hayvanların yaşaması için destek oluyor.

HAYVANLAR MAVİ KAMYONUNU TANIYORLAR

6 ay boyunca haftada birkaç kez, 12 bin litre su tedarik eden Mwalua'nın mavi kamyonunu bazı hayvanlar tanıyor ve bekliyor..

Hayvanlara haftada 12 bin litre su taşıyan çiftçi, işin masraflarını, bağışlarla karşılamaya çalışıyor. Mwalua, motivasyonunu şöyle açıklıyor: "Bir Kenyalı olarak, insanların yabani hayattaki hayvanlara yardım etmek için pek ellerini taşın altına sokmadıklarını söyleyebilirim. Ben de büyüdüğümde, 'Artık zamanı geldi ve yabani hayat için bir şeyler yapmaya odaklanmalıyım' dedim."

Susuz kalan hayvanlara su taşıyan Kenyalı VİDEO

AMACI SU KUYUSU AÇTIRMAK

Mwalua'nın nihai amacı, bağışlarla kendi su kamyonunu almak ve parkta bir su kuyusu açmak. Tsavo Mirası Vakfı Başkanı Jacop Kipsongo'nun kuraklığın parktaki hayvanlar için ne tür bir tehdit oluşturduğunu açıklayan sözleri Mwalua'nın çabasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor:

"Yasa dışı avlanma ve yaban hayatı suçlarına karşı mücadeleye yoğunlaşmış durumdayız. Fakat en büyük suç, Tsavo'da çevreyi korumaya başlamazsak hayvanları susuz bırakmak olacak. Eğer yasa dışı avlanmaya odaklandığımız gibi Tsavo'ya tekrar su getirecek ıslah çalışmalarına da biraz odaklanmazsak, gerçekten bütün yaban hayatını kaybedeceğiz."

İlginizi Çekebilir
British Airways tüm uçuşları iptal etti
British Airways, küresel bilgisayar sistemlerindeki teknik sorunlar nedeniyle yüzlerce uçuş yapılamadı.
Sosyalist Küba'ya 'lüks açılım'
Yönetim, Kübalıların ve Küba'yı ziyaret edenlerin alışık olmadığı lüks mağaza ve otel açılımıyla turizm gelirlerini artırmayı planlıyor.
Mısır'dan BM'ye: Libya'da meşru müdafaa hakkını kullandık
Mısır'ın BM'ye, saldırıların "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştiğini belirten bir yazı gönderdiği bildirildi.
İsrail işgali Tel Aviv'de protesto edildi
İsrailli STK'lar ile sol görüşlü siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen gösteride Filistinlilere yönelik uygulamalar protesto edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

125
Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü

Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü

75
CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim

CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim

37
Barcelona İspanya Kral Kupası'nı kazandı

Barcelona İspanya Kral Kupası'nı kazandı

11
İngiliz istihbaratı: 23 bin potansiyel terörist var

İngiliz istihbaratı: 23 bin potansiyel terörist var

40
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi kupası anıtlaştırılacak

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi kupası anıtlaştırılacak

23
Alman vekiller İncirlik yerine Konya'yı ziyaret etmeyi planlıyor

Alman vekiller İncirlik yerine Konya'yı ziyaret etmeyi planlıyor

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM