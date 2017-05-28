Kenya'da hayvansever bir adamın susuz kalan canlılar için kilometrelerce yol katederek yardıma koşması izleyenleri duygulandırdı.

KURUMUŞ SU BİRİKİNTİLERİNİ DOLDURUYOR

Kuraklık sırasında bir çok kişi yüksek kar için su satıyor. Patrick Mwalua ise kurumuş su birikintilerini yeniden doldurarak hayvanların yaşaması için destek oluyor.

HAYVANLAR MAVİ KAMYONUNU TANIYORLAR

6 ay boyunca haftada birkaç kez, 12 bin litre su tedarik eden Mwalua'nın mavi kamyonunu bazı hayvanlar tanıyor ve bekliyor..

Hayvanlara haftada 12 bin litre su taşıyan çiftçi, işin masraflarını, bağışlarla karşılamaya çalışıyor. Mwalua, motivasyonunu şöyle açıklıyor: "Bir Kenyalı olarak, insanların yabani hayattaki hayvanlara yardım etmek için pek ellerini taşın altına sokmadıklarını söyleyebilirim. Ben de büyüdüğümde, 'Artık zamanı geldi ve yabani hayat için bir şeyler yapmaya odaklanmalıyım' dedim."

Susuz kalan hayvanlara su taşıyan Kenyalı VİDEO



AMACI SU KUYUSU AÇTIRMAK

Mwalua'nın nihai amacı, bağışlarla kendi su kamyonunu almak ve parkta bir su kuyusu açmak. Tsavo Mirası Vakfı Başkanı Jacop Kipsongo'nun kuraklığın parktaki hayvanlar için ne tür bir tehdit oluşturduğunu açıklayan sözleri Mwalua'nın çabasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor:

"Yasa dışı avlanma ve yaban hayatı suçlarına karşı mücadeleye yoğunlaşmış durumdayız. Fakat en büyük suç, Tsavo'da çevreyi korumaya başlamazsak hayvanları susuz bırakmak olacak. Eğer yasa dışı avlanmaya odaklandığımız gibi Tsavo'ya tekrar su getirecek ıslah çalışmalarına da biraz odaklanmazsak, gerçekten bütün yaban hayatını kaybedeceğiz."