Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

Everton forması giyen Cenk Tosun, Türkiye'den kendisine gelen destekler hakkında "Ben sadece Beşiktaş'ı temsil etmiyorum, o güzel Ay-yıldızlı bayrağımızı temsil ediyorum burada." dedi.

Bugün ihaleye çıkarılan Marmara Üniversitesi'nin Nişantaşı'ndaki arazisi 1 milyar 763 milyon 750 bin lira bedelle DAP Holding'in iştirakleri Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı oldu.

Antalya’da görevli polis memuru Ceren Ekinci, 10 ay önce kazayla silahla yaralanmasına neden olan meslektaşı Taha Yasin Gül ile dünyaevine girdi.

1 Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor Yerel seçimde, İstanbul'u kazanmak için arayışlara giren Kılıçdaroğlu'nun son gözdesi Abdüllatif Şener oldu.

2 Doğan Medya, Demirören Grubu'na satıldı Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubu'nu sattığı öğrenildi.

3 Doğan Grubu'nun Demirören'e satışıyla ilgili açıklama Demirören Grubu'ndan üst düzey bir yetkili, Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu'nu satın almak için anlaştığını ve konu ile ilgili açıklamanın bu akşam KAP'a yapılacağını söyledi.

4 Doğan Medya'da topun ağzındaki ilk isimler Demirören'in, Doğan Medya'yı satın almasıyla birlikte Hürriyet ve diğer kurumlarda bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

5 15 yılın kaybedeni Aydın Doğan medyadan çekildi Aydın Doğan, Doğan Medya'da yuvalanmış bir grup eski tüfek romantik solcunun kurbanı oldu, kötü bir muhalefet sergiledi ve medyadan çekilmek zorunda kaldı.

6 Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.