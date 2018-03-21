Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi

Dostluk 2018 adı altındaki ortak tatbikatta Suudi Arabistan ve ABD silahlı kuvvetleri yer almıştı. 4'üncüsü düzenlenen ortak tatbikatın sona erdiği açıklandı.
SAVAŞ YETENEKLERİ GELİŞİ UYGULAMASI YAPILDI
Tatbikatın son gününde hazır bulunan Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Fahd bin Abdullah el-Mutayr, ordunun savaş yeteneklerini uygulamalı olarak gördükleri tatbikatın verimli geçtiğini dile getirdi.
Mutayr ayrıca bu tür tatbikatların devamını önemsediklerini belirtti.
ABD ile Suudi Arabistan orduları, "Dostluk 3" adı verilen ortak askeri tatbikatı Nisan 2014'te yapmıştı.