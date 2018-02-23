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Suudi Arabistan: Almanya'nın silahlarına ihtiyacımız yok

Amerika ve İsrail ile ilişkilerini düzelten Suudiler artık Almanya'nın silahlarına ihtiyaç duymadıklarını savunuyor.

AA | 23.02.2018 - 14:46..
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Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr, son dönemde gerilen Almanya - Suudi Arabistan ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA YERDEN TEMİN EDERİZ"

Almanya ile Suudi Arabistan'ın sıkı bağları olduğunu hatırlatan el-Cubeyr, "Bunlar siyasi, ekonomik ve güvenlik politikaları bağları. Ama kendimizi oyun topu olacağımız duruma düşürmeyiz. Ya Almanya güvenilir bir askeri teçhizat sağlayıcısı olur ya da olmaz. Eğer Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satma konusunda bir problemi varsa bu konuda zorlayacak değiliz. Sizin silahlarınıza ihtiyacımız yok. Başka yerden temin ederiz.'' ifadelerini kullandı.

El Cubeyr, Almanya ile olan ilişkilerin düzelebilmesi için Suudi Arabistan'a futbol topu muamelesi yapılmadığından emin olmak istediklerini vurguladı.

Suudi Arabistan: Almanya'nın silahlarına ihtiyacımız yok

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