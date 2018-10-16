taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.77955
Euro
6.69995
Altın
1227.05
Borsa
98631.27
Gram Altın
228.431

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda mavi ışıklı inceleme

Suudi Arabistan Konsolosluğuna giren Türk heyetindeki polisler, Cemal Kaşıkçı olayını çözmek için mavi ışıkla inceleme yapıyor.

İHA | 16.10.2018 - 00:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda mavi ışıklı inceleme

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda inceleme yapan polis ekiplerinin binadaki çalışması devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil olmak üzere çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları "mavi ışık "yöntemini kullanıyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda mavi ışıklı inceleme

ÇATI VE BAHÇE DE İNCELENDİ

Bir olay yeri inceleme polisi konsolosluk çatısında, bir diğeri ise bahçede inceleme yaptı.

Duvarlara ve konsolosluk içindeki her noktaya bu ışık tutulurken, ekiplerin çalışması da kameralarca kaydedildi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda mavi ışıklı inceleme VİDEO

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda mavi ışıklı inceleme

MAVİ IŞIK YÖNTEMİ NEDİR

Mavi ışık yöntemi modern “olay yeri inceleme” yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor.

Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor.

Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor.

Böylece gözle görülemeyecek kan kalıntıları tespit edilebiliyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda mavi ışıklı inceleme

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM