Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda inceleme yapan polis ekiplerinin binadaki çalışması devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil olmak üzere çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları "mavi ışık "yöntemini kullanıyor.

ÇATI VE BAHÇE DE İNCELENDİ

Bir olay yeri inceleme polisi konsolosluk çatısında, bir diğeri ise bahçede inceleme yaptı.

Duvarlara ve konsolosluk içindeki her noktaya bu ışık tutulurken, ekiplerin çalışması da kameralarca kaydedildi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda mavi ışıklı inceleme VİDEO



MAVİ IŞIK YÖNTEMİ NEDİR

Mavi ışık yöntemi modern “olay yeri inceleme” yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor.

Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor.

Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor.

Böylece gözle görülemeyecek kan kalıntıları tespit edilebiliyor.