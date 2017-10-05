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Suudi Arabistan, BM'nin kara listesine alınabilir

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri ile ilgili BM kara liste taslağına dahil edildi.

05.10.2017 - 02:24
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BM'nin taslak listesine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de 2016 yılında 683 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden oldu, ayrıca 38 hastane ve okulu hedef aldı.

ABD DESTEKLİ KOALİSYON TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

ABD destekli koalisyon güçlerinin BM'nin kara listesine eklenip eklenmeyeceği uzun süre tartışma konusu oldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri üzerine geçen yıl BM'nin karar listesine kısa süreliğine alınmış ancak daha sonra listeden çıkarılmıştı.

"ÇOK ZOR VE ACI BİR KARAR"

Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun "çok zor ve acı" bir karar verdiğini, milyonlarca çocuğun yardımların kesilmesinden etkileneceğini ve baskılar üzerine koalisyonu kara listeden çıkarmak zorunda kaldığını söylemişti.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları ise kooalisyon güçlerinin Yemen'de insan hakları ihlalleri işlediği gerekçesiyle BM'nin "kara listesine" alınmasını talep ediyor.

TASLAK LİSTEYE ALINANLAR

BM'nin taslak listesinde bu yıl, Yemen'de "yaklaşık 700 çocuğun ölümüne ve sakat kalmasına neden olan" Suudi Arabistan öncülüğündeki kooalisyon güçlerine de yer veriliyor.

Yemen'deki hükümet güçleri, Husiler, El-Kaide ve hükümet yanlısı militanlar da BM'nin listesinde bulunuyor ve silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına yönelik önlemler almamakla suçlanıyor.

Taslakta, Suriye'deki rejim güçleri ve terör örgütü DEAŞ ile Afganistan'daki Taliban örgütü de yer alıyor.

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