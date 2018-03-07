taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.710
USD
3,7985
EURO
4,7188
ALTIN
163,04
PETR
65,2800

Suudi Arabistan hava sahasını İsrail'e açtı

Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Hindistan'dan İsrail'e giden uçaklara hava sahasını kullanma izini verdiğini açıkladı.

AA | 07.03.2018 - 07:03..
  1. Haberler
  2. Dünya

İSRAİL

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İsrail hava yolu şirketi El-Al haricindeki Hindistan-İsrail hattında sefer düzenleyen şirketlere hava sahasını kullanma izni verdiğini belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN JESTİ

Habere göre Netanyahu açıklamasında, Suudi Arabistan'ın "gösterdiği kolaylığa" işaret ederek, "Hindistan Hava Yolları, önümüzdeki haftalarda Yeni Delhi ile Tel Aviv arasında seferler başlattığında, Hindistan'ın başkentine seyahat etmek ile Londra'ya seyahat etmek arasındaki zaman aynı olacaktır." dedi.

Suudi Arabistan'ın İsrail hava yolu şirketi El-Al'a izin vermediğine vurgu yapan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan Hava Yolları'nın Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma ile Yeni Delhi'den Suudi Arabistan hava sahası üzerinden doğrudan Tel Aviv'e sefer gerçekleştireceğini kaydetti.

İsrail basını geçen ay, Suudi Arabistan'ın Yeni Delhi'den İsrail'e sefer yapan hava yolu şirketlerine hava sahasını kullanma izni verdiğini açıklamıştı.

Ancak Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumu ise o tarihlerde yaptığı açıklama ile hiçbir İsrail uçağının ülkelerinin hava sahasından geçmesine izin vermediklerini belirtmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rus senatörün dikkat çeken saç stili
Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nden Rus senatör Valentina Petrenko, saç modeliyle sık sık gündeme geliyor.
Tunus'un 32 yıllık kadın taksi şoförü
Tunuslu kadın taksi şoförü Hadice, 1986 yılından bu yana sürdürdüğü mesleğinden memnun olduğunu ve kadınların çalışmaktan utanmaması gerektiğini söyledi.
Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn istifa etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn istifa etti.
Trump zenginler listesinde 200 sıra düştü
ABD Başkanı Donald Trump, Forbes'ın dünyanın en zenginleri listesinde 200 sıra gerileyerek 766'ıncı oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

21
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

106
HvBS Afrin'de de kullanılıyor

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

42
HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

117
Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

62
Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada

Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada

19
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM