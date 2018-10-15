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Suudi Arabistan Konsolosluğuna temizlik ekibi geldi

Bugün Türk polisinin konsoloslukta arama yapacağının açıklanmasının ardından Suudiler temizliğe koyuldu.

İHA | 15.10.2018 - 13:58..
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Suudi Arabistan Konsolosluğuna temizlik ekibi geldi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılırken, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda ilginç bir olay yaşandı.

MALZEMELERİ ALIP İÇERİ GİRDİLER

Dışişleri Bakanlığı'nın konsoloslukta bugün akşam saatlerinde inceleme yapılacağını açıklamasının hemen ardından bir temizlik ekibi binaya giriş yaptı.

Bazı temizlik maddeleri ile birlikte gelen temizlikçiler, konsolosluk görevlileri tarafından içeri alındı.

Suudi Arabistan Konsolosluğuna temizlik ekibi geldi

ARAMA YAPILACAK

Öte yandan Dışişleri kaynakları, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda akşam üstü arama yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Konsolosluğuna temizlik ekibi geldi

Suudi Arabistan Konsolosluğuna temizlik ekibi geldi

Suudi Arabistan Konsolosluğuna temizlik ekibi geldi

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