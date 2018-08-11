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Suudi Arabistan Kurban Bayramını 21 Ağustos'ta kutlayacak

Suudi Arabistan hilalin görülmesi sonucu, Kurban Bayramı’nın 1'inci gününün 21 Ağustos’a denk geleceğini duyurdu.

İHA | 11.08.2018 - 22:58..
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Suudi Arabistan Kurban Bayramını 21 Ağustos'ta kutlayacak

Suudi Arabistan bugün yaptığı açıklamada, Zilhicce ayının başladığına işaret eden hilalin görüldüğünü bu sebeble yarının Zilhicce’nin birinci günü olacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, hilalin görülmesi ile birlikte, 20 Ağutosun Arefe günü, 21 Ağustos’un ise Kurban Bayramı’nın 1’inci günü sayılacağı kaydedildi.

Türkiye’de de Kurban Bayramı’nın ilk günü 21 Ağustos.

BU YIL RAMAZAN'A GEÇ GİRMİŞLERDİ

Ramazan orucunun başlangıcı bu yıl Türkiye’de Avrupa’da ve ABD’de 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü kabul edilirken 17 Arap ülkesi, hilalin gözüküp-gözükmemesi, İslam hukuku kurumlarının kararları çerçevesinde yaşanan farklı görüşler nedeniyle ramazan ayına bir gün sonra girmişti.

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