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Suudi Arabistan medyası İstanbul'daki zirveyi görmedi

İstanbul'da düzenlenen ve Kudüs'ün ele alındığı zirveye katılmayan Suudi Arabistan birkaç yayın organı haricinde toplantıyı da görmedi.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 18:32..
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Suudi Arabistan medyası İstanbul'daki zirveyi görmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüsİsrail başkenti olarak ilan edilmesi ve ardından İsrail'in Filistinliler karşı uyguladığı şiddete tepki olarak İslam İşbirliği Teşkilatı bugün Kudüs'ü ele almak için İstanbul'da toplandı.

DEVLET KANALI ZİRVEYİ GÖRMEDİ

ABD'nin bu kararını çok cılız bir şekilde eleştiren ve zirveye katılmayan Suudi Arabistan, zirvenin haberlerini de görmezden geldi.

Öyle ki; Devlet kanalı “El Arabiya” ve Suudi Arabistan'ın diğer televizyon kanalları dışında çoğu Arap kanalı İstanbul’da yapılan Kudüs’le ilgili İslam Zirvesi’ni aktardılar.

Arap Sky News kanalının Suudi medya ve siyasi müttefiki ile olan iş birliğinin dışına çıkarak Zirve’deki olayları canlı olarak aktarması dikkati çekti.

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