Suudi Arabistan Yemen'de sivilleri vurduğunu kabul etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından kurulan inceleme kurulunun, Yemen'de Ortak Olayları Değerlendirme Ekibi Sözcüsü Mansur bin Ahmed el-Mansur, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlediği basın toplantısında, Sada ilinde askeri bir hedef olarak görülen otobüse (Husi komutanları taşıdığı iddiasıyla) düzenlenen saldırıda hataların işlendiğini söyledi.

'SİVİLLERDEN UZAK BİR MEKANA GELDİĞİNDE VURMA EMRİ VERİLDİ'

Mansur, olaya ilişkin soruşturmada, koalisyon uçaklarının o gün bölgedeki uçuşlarının ele aldığını ve bombardımanı düzenleyen uçakların görüldüğü videoların incelendiğini aktararak şöyle devam etti: "Yetkililere otobüste Husi liderlerinin olduğu yönünde istihbarat bilgileri ulaştı. Otobüs hareket halindeyken sivillerden uzak bir mekana geldiğinde vurma emri verildi. Ancak o esnada yakın bir mesafede savaş uçağı bulunmadığından hedef o anda vurulamadı. Otobüs, sivillerin olduğu bir yerde durduktan sonra vurulmaması yönünde talimatlar verilmiş ancak söz konusu talimatlar geciktiğinden hedef vurulmuştur."

SALDIRININ MÜSEBBİPLERİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMASI ÇAĞRISI

“Ortak kuvvetler komutanlığının bu hatadan dolayı pişmanlığını ifade ettiğini ve hatayı kabul ettiğini" belirten Mansur, koalisyon güçlerinin olayın müsebbipleri hakkında yasal işlem başlatması çağrısında bulundu. Mansur, "bu tür olayların tekrar yaşanmaması için angajman kurallarını gözden geçirmeye devam edeceklerine" işaret ederek Sada ilinde düzenlenen saldırıda zarar gören sivillere de Yemen hükümeti aracılığı ile maddi yardım sağlanması için çalışma yapacaklarını kaydetti.

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