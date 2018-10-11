Suudi Arabistan zaman kazanmaya çalışıyor

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti, dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Elde edilen verilere göre; Suudi Arabistan'dan Prens Selman'ın talimatıyla İstanbul'a gelen 15 kişilik özel timin Cemal Kaşıkçı'yı parça parça kestiği açık bir şekilde ortada.

Suudi yönetimi bu iddiaları reddetse de, konsolosluk binasında detaylı bir arama yapılmasına izin vermedi.

Konuyu köşesine taşıyan Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, emniyet kaynaklarıyla yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgileri paylaştı.

"SUUDİLER TOP ÇEVİRİYOR, ZAMAN KAZANIYOR"

Işık, "Dün konuştuğum emniyet kaynaklarının yorumu çok netti: “Uluslararası ilişkiler gereği konsolosluk binasında onların izni olmadan arama yapamayız. Ama şu an görünen resim çok açık: Suudiler top çeviriyor, zaman kazanıyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİ DIŞINDA HERKESİ GERİ ZEKALI SANIYORLAR"

Amerika'nın Türkiye'ye FBI ekibi yollama teklifini de değerlendiren Candaş Tolga Işık, "Amerika’yı yöneten kadrolarda son dönemde şöyle bir hastalık peyda oldu: Kendisini çok akıllı, kendisi dışında kalan herkesi de çok büyük geri zekalı sanmak!





"İHALE TÜRKİYE'YE BIRAKILIR..."

Neymiş efendim FBI göndereceklermiş! Amerika bu olaya ancak haraca bağladığı Suudi Kralı aklamak için müdahil olur. Süreç şöyle ilerler: FBI gelir, Suudiler suçsuz ilan edilir, muhtemelen ihale Türkiye’ye bırakılır sonra da Beyaz Saray bu hizmetin bedeli olarak yeni bir faturayı Riyad’a gönderir." diyerek yazısını noktaladı.

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