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Suudi Arabistan'a kadınlar yalnız başına girebilecek

25 ve üstü yaştaki kadınlar artık Suudi Arabistan'a tek başına giriş yapabilecek. 30 günlük turist vizesi ile kadınlar artık yanlarında bir erkek aile üyesi olmadan ülkeye girebilecek.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 17:06..
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Ilımlı İslam reformları için bir bir yeni atılımlara imza atan Suudi Arabistan bu sefer de turizmi canlandırmak için seyahat düzenlemesine gitti. Mevcut sistemde kadınların yalnız başına Suudi Arabistan'a girişleri yasak olurken, yapılan yeni düzenleme ile 25 yaş ve üstü kadınların girişine serbestlik getiriliyor.

Suudi Arabistan'a kadınlar yalnız başına girebilecek

DEVLET'TEN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi Genel Müdürü Ömer El Mübarek, kadınlara yanlarında erkek bir aile üyesi olmadan seyahat edebilmeleri için vize vermeye başlayacaklarını söyledi. Ancak Mübarek, verilecek turist vizesinin tek girişlik ve azami 30 gün geçerli olacağını ifade etti.

KADINLARA SEYAHAT SERBESTİSİ

Suudi Arabistan'da önceden özellikle Umre ve Hac ziyaretlerinde kadınların yanlarında aile üyelerinden bir erkek bulundurmaları zorunlu tutuluyordu. Yeni gelen bu düzenleme ile bu kural ortadan kaldırılmış olacak.

Yeni düzenleme turizm gelirlerinde artış için yapılırken, bu yapılan düzenlemenin "para için dinde bile değişim yapıldığı" yorumlarına neden oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YENİ İMAJ ÇALIŞMALARI

Suudi Kraliyeti'nin İslam'ın köktenci bir yorumu olan Vahhabi mezhebine mensup olduğu ülkede, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman turizm sektörünü canlandırmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve ülkenin aşırı muhafazakar imajını düzeltmek adına bir dizi büyük projeyi başlatmıştı. Mekke ve Medine dışında yeni turizm bölgeleri yaratarak ülkedeki iş olanakları da arttırılmak isteniyor.

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