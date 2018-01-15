Suudi Arabistan’da 35 yıllık sinema yasağı kaldırıldı

Şimdilik devlet destekli geçici bir salonda başlayan sinema gösterimleri bu haftasonu çocuklara yönelik uzun metrajlı animasyon filmleriyle start alacak.

MART'TA AÇILMASI BEKLENİYORDU

İlk sabit sinema salonunun Mart ayında açılması beklenirken, Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman liderliğinde gerçekleşen reformlarla son bir yılda konserler, komedi gösterileri gerçekleşmeye başladı ve kadınlara araç kullanma izni verildi.

GÖSTERİMLER CİDDE'DEKİ KÜLTÜR MERKEZİNDE

Dunyanews’deki habere göre, şimdilik otoriteler tarafından desteklenerek açılacak olan Cidde’deki kültür merkezinde bir projektör, bir kırmızı halı ve mısır patlatma makinesi bulunduğu belirtiliyor.

35 YILDIR KAPALIYDI

Suudi Arabistan’da sinemalar 1980’li yılların başlarında kamusal alanlarda eğlenceyi ve kadın ile erkeğin birarada bulunduğu kamusal alanları doğru bulmayan muhafazakarlar tarafından yasaklanmıştı.

BAZI FİLMLER SANSÜRLENECEK

Muhafazakarların da hassasiyetleri düşünülerek filmlerin kraliyetin “ahlaki değerleri” çerçevesinde kalması amacıyla sansürleneceği belirtiliyor.