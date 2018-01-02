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Suudi Arabistan'da benzine zam istasyonları mühürletti

Suudi Arabistan'da bir gecede iki katına çıkan benzinin litre bazındaki satış fiyatı, benzincilerin krizi fırsata çevirme çalışmalarına neden oldu.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 09:14..
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Suudi Arabistan'da benzine zam istasyonları mühürletti

Suudi Arabistan'da benzin ve KDV krizi yaşanıyor. Litre bazındaki fiyatta KDV ile artış uygulanılması yürürlüğe girdi. Bu durum halkı mağdur ederken benzincileri de hinliğe itti.

Ülke genelinde 68 benzin istasyonu stokçuluk ve usulsüzlük yatığı gerekçesiyle mühürlendi.

Suudi Arabistan'da benzine zam istasyonları mühürletti

BENZİNCİLERE SIKI DENETİM

Zamlı fiyatların yürürlüğe girmesinin akabinde Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanlığı'na bağlı ekipler ülke genelindeki bin 597 benzin istasyonuna denetleme gerçekleştirdi.

Fiyatlarda bir usulsüzlük olup olmadığını inceleme altına alan ekipler, istasyonları mercek altına aldı.

68 İSTASYON MÜHÜRLENDİ

Bakanlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde 68 istasyonun kusurlu olduğu, mevcut fiyatlarda benzin satmayı reddettiği ve bazılarının ise benzin depolayarak usulsüzlük ile satış gerçekleştirdiği tespit edildi.

Benzin depolayarak stok yapma ve usulsüz fiyatlandırma nedeniyle 68 istasyon için yaptırım kararı alan bakanlık, Benzin istasyonlarının pompalarına mühür vurdu.

BAKANLIĞIN ELİ BENZİNLİKLERDE

Bakanlık yetkilileri ihlal gerçekleştiren ve usulsüzlük yapan herkesin bundan sonra daha sıkı takip altına alınacağı ve cezalandırılacağını belirtti.

Bu arada Suudi Arabistan'ın devlet destekli petrol devi şirketi Aramco da konuya ilişkin açıklama yaptı. Benzin tedariki konusunda bir sıkıntı yaşatmayacaklarını belirten şirket, piyasaya daha çok petrol sürüleceğini ve usulsüzlüklerin takibinin de kendilerince de sağlanacağını belirtti.

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