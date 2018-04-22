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Suudi Arabistan'da drone önlemi

Dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşayan Suudi Arabistan'da, oyuncak bir drone'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından, bugün yapılan açıklamayla drone'lara sınırlama getirildi.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 11:58..
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Suudi Arabistan, dün akşam geç saatlerde darbe iddialarıyla çalkalandı.

Bu iddialara gerekçe olarak gösterilen ve başkent Riyad’daki kraliyet sarayında kaydedildiği iddia edilen çatışma videoları sosyal medyada hızla yayıldı.

Olayla ilgili görüntüler hakkında herhangi bir yorum yapmayan saray, Riyad'ın Huzame bölgesinde oyuncak bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

İZİNSİZ DRONE UÇURMAK YASAK

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı civarında uçan drone'nin güvenlik güçleri tarafından vurularak düşürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı düzenleme yapılıncaya kadar drone uçuşlarının izne bağlanması talimatını verdi.

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