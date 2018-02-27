taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.786
USD
3,7857
EURO
4,6727
ALTIN
162,44
PETR
67,1400

Suudi Arabistan'da kadın bakan atandı

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Kadınlara yönelik atılımlar gerçekleştiren Suudiler, Çalışma Bakanlığına kadın bakan atadı.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 10:58..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'da her geçen gün kabinede bir değişim, yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı kraliyet kararnamesiyle emekliye sevk edilirken, kabinede de değişimler yaşandı.

İçişleri, Çalışma ve Sosyal Kalkınma ile Dışişleri Bakan yardımcıları da görevden alınırken, Çalışma Bakan yardımcılığında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan'da kadın bakan atandı


KADIN BAKAN ATANDI

Bakan statüsünde görev yapan bakan yardımcılarında yapılan değişim, Çalışma Bakanlığında da ilginç bir gelişme ile karşılık buldu. Soın dönemde özellikle kadınlara yönelik hamleler gerçekleştiren Suudi yönetimi, burada da Çalışma Bakanlığına Dr. Tamader Al-Rammah'i atadı. Böylece Dr. Tamader Suudi Arabistan'ın ilk kadın bakanı olmuş oldu.

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına bir kadının atanacak olması, kadınların çalışma hayatına kazandırılması yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan'da kadın bakan atandı

VELİAHT SELMAN GÖREVE HAZIRLANIYOR

Suudi Arabistan'da gerçekleşen ve özellikle Kuvvet Komutanlıkları düzeyinde yapılan "emekli/tasfiye etme" hareketinin yeni  bir "bakan/prens tutuklama" eylemine dönüşüp dönüşmeyeceği konuşulurken, askeri düzeyde yapılan bu operasyonun Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaşadığı başarısızlık olduğu söyleniyor.

Her ne kadar  bu başarısızlık durumu görünen neden olarak konuşulsa da, aslında yakın zamanda göreve gelmesi beklenen Kral Selman'ın oğlu Veliaht Selman'ın tahta çıkışı için yaptığı "el güçlendirme hamlesi" olarak da değerlendiriliyor.

Amerikan düşünce kuruluşu RAND Corp.'da bu tezidoğrular nitelikte bir değerlendirme ile,"Savunma Bakanlığı bünyesindeki yenilenmenin tek nedeninin Yemen savaşı olamayacağını, ancak reform politikasının sürdürülmesi açısından itici güç işlevi gördüğünü, bakanlık bünyesindeki revizyonu yeni bir lider kadrosuyla Suudi Arabistan'daki karar alma mekanizmasını yenileme hamlesi" olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'da kadın bakan atandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Japonya 7'nci istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
Japonya'nın optik donanımlı istihbarat uydusunu uzaya fırlattığı bildirildi.
Suriye'nin doğusundaki enerji savaşı
Suriye'nin doğusunda ABD ve müttefiği PYD/PKK ile İran güçleri arasında enerji sahaları üzerinde mücadele devam ediyor. ABD ile İran arasıdna gaz sahası çatışmaları yaşanıyor.
İHH Doğu Guta’daki ailelere yemek yardımı başlattı
Suriye'de rejim zulmüne maruz kalan ve ateşkesin ilan edildiği Doğu Guta bölgesinde İnsani Yardım Vakfı yemek yardımına başladı.
Nijerya'da çatışma: 16 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki grup arasında çıkan çatışmada 16 kişi hayatını kaybetti. Köyde onlarca ev ateşe verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

173
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

183
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

172
Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

100
Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

21
Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

64
İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM