Suudi Arabistan'da kadın bakan atandı

Suudi Arabistan'da her geçen gün kabinede bir değişim, yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı kraliyet kararnamesiyle emekliye sevk edilirken, kabinede de değişimler yaşandı.

İçişleri, Çalışma ve Sosyal Kalkınma ile Dışişleri Bakan yardımcıları da görevden alınırken, Çalışma Bakan yardımcılığında sürpriz bir gelişme yaşandı.





KADIN BAKAN ATANDI

Bakan statüsünde görev yapan bakan yardımcılarında yapılan değişim, Çalışma Bakanlığında da ilginç bir gelişme ile karşılık buldu. Soın dönemde özellikle kadınlara yönelik hamleler gerçekleştiren Suudi yönetimi, burada da Çalışma Bakanlığına Dr. Tamader Al-Rammah'i atadı. Böylece Dr. Tamader Suudi Arabistan'ın ilk kadın bakanı olmuş oldu.

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına bir kadının atanacak olması, kadınların çalışma hayatına kazandırılması yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

VELİAHT SELMAN GÖREVE HAZIRLANIYOR

Suudi Arabistan'da gerçekleşen ve özellikle Kuvvet Komutanlıkları düzeyinde yapılan "emekli/tasfiye etme" hareketinin yeni bir "bakan/prens tutuklama" eylemine dönüşüp dönüşmeyeceği konuşulurken, askeri düzeyde yapılan bu operasyonun Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaşadığı başarısızlık olduğu söyleniyor.

Her ne kadar bu başarısızlık durumu görünen neden olarak konuşulsa da, aslında yakın zamanda göreve gelmesi beklenen Kral Selman'ın oğlu Veliaht Selman'ın tahta çıkışı için yaptığı "el güçlendirme hamlesi" olarak da değerlendiriliyor.

Amerikan düşünce kuruluşu RAND Corp.'da bu tezidoğrular nitelikte bir değerlendirme ile,"Savunma Bakanlığı bünyesindeki yenilenmenin tek nedeninin Yemen savaşı olamayacağını, ancak reform politikasının sürdürülmesi açısından itici güç işlevi gördüğünü, bakanlık bünyesindeki revizyonu yeni bir lider kadrosuyla Suudi Arabistan'daki karar alma mekanizmasını yenileme hamlesi" olduğunu belirtti.