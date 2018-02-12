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Suudi Arabistan'da kadınlar başsavcılıkta çalışabilecek

Suudi Arabistan'da kadınların, ilk defa başsavcılıkta iş imkânı bulabileceği bildirildi.

AA | 12.02.2018 - 18:07..
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Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Uluslararası İletişim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, başsavcılıkta boşalan kadroların doldurulmasında üniversite mezunu kadınların da görev alabileceği belirtildi.

İSLAM HUKUKU FAKTÖRÜ

Başsavcılığın ülke tarihinde ilk defa kadın çalışanlara kapılarını açtığına işaret edilen açıklamada, adaylarda Suudi Arabistan vatandaşı olmak ve üniversitelerin "İslam hukuku" bölümünü iyi dereceyle bitirmiş olmak gibi şartlar arandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kurumda çalışmak isteyen Suudi Arabistanlı kadınların başsavcılığın internet sitesinden form doldurması talep edildi.

İŞSİZLİK ORANINDA DEĞİŞİM

Suudi Arabistan yönetimi, bir süredir kadınlar arasındaki işsizlik oranını düşürmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bu çerçevede atılan adımlar neticesinde, ülkedeki istatistik kurumunun verilerine göre, 2016 sonunda yüzde 34,5 olan kadınlar arasındaki işsizlik, 2017'nin üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 32,7'ye geriledi.

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