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Suudi Arabistan'da patlama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da art arda dört patlama sesi duyuldu.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 11:42..
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da peş peşe 4 adet patlama sesinin duyulduğu belirtildi. Reuters haber ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı haberde ölü, yaralı ve hasar durumuna ilişkin henüz bir bilgi aktarılmadı.

FÜZELİ SALDIRI GİRİŞİMİ

Arap basını patlama seslerinin Yemen'den gelen güdümlü füzeli bir saldırı girişiminden olduğunu belirtirken, saldırının önleyici hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğu açıklandı.

Konuya ilişkin devlet kanadından herhangi bir açıklama yapılmadı.

YEMEN'DEN SALDIRILAR

Suudi Arabistan ile Yemen arasında devam eden karşılıklı saldırılar, Riyad'a San'a'dan atılan güdümlü füzeler ile karşılık buluyordu. Yemen'de Husi milisler geçtiğimiz aylarda da Suudi Krallığının sarayını hedef alan saldırılar gerçekleştirmişti.

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