Suudi Arabistan'da yoga yasağı kalktı

Bugünlerde Suudi kadınlar tahta kaplı spor salonlarında squat yapıyor, amuda kalkıyor. 1 yıl öncesine kadar muhafazakar İslami krallık kurallarına göre Suudi Arabistan'da yoga öğrenmek ve öğretmek yasadışıydı.

HİNDUİZM İBADETİ OLARAK DÜŞÜNÜLÜYORDU

Genel olarak yoga Hinduizm'in bir ibadeti olarak düşünülüyor bu yüzden yıllardır Suudi Arabistan'da yoga yapılmasına izin verilmiyordu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın "açık, modern İslam" fikrini benimsemesiyle geçen Kasım ayında yoga bir spor olarak kabul edildi.

SUUDİ PRENSİN DEĞİŞİM HEDEFİ

Prens Muhammed Bin Selman'ın değişimi hedeflediği ve ılımlı bir krallık görüntüsü vermek istediği söyleniyor.

Suudi Arabistan son aylarda Vatikan'a bağlı yetkililere ev sahipliği yaptı ve Prens Muhammed Bin Selman bu yılın başlarında New York'ta bir grup Roma Katolik ve Yahudi liderle bir araya gelmişti.