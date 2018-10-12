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Suudi Arabistan'dan bir heyet Türkiye'ye geldi

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen bir heyet olayla ilgili hafta sonu görüşmeler yapacak.

AA | 12.10.2018 - 13:58..
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AA'nın haberine göre, "Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili Suudi Arabistan'dan bir heyet Türkiye'ye geldi. Ankara'ya ulaşan Suudi heyetle Türk yetkililer arasında hafta sonunda görüşmeler yapılması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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