taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0565
EURO
4,9198
ALTIN
172,36
PETR
73,5900

Suudi Arabistan'dan dev 'eğlence kenti' projesi

Başkent Riyad yakınlarında dünyanın en büyük eğlence kentlerinden biri olacak 'Qiddiya' projesinin temeli törenle atıldı.

AA | 30.04.2018 - 06:24..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın 40 kilometre batısında 334 kilometrekare alan üzerine inşa edilecek ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen "Qiddiya" projesinin temel atma törenine Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası yatırımcılar ile şirket yetkilileri katıldı.

Suudi Arabistan'dan dev 'eğlence kenti' projesi

2022'DE HİZMETE GİRECEK

Qiddiya projesinin tamamlanmasının ardından, Suudi Arabistan vatandaşlarının eğlence için yurt dışına çıkardığı milyar dolarların iç piyasada kalması, yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi ve ayrıca buranın dünya turizmi için cazibe merkezi haline getirilmesi düşünülüyor.

Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda doğrudan veya dolaylı birçok ekonomik getirisinin olması beklenen mega proje Qiddiya, ülkenin varlık fonu olan "Suudi Kamu Yatırım Fonu" desteğini alıyor ve 2022 yılında ilk aşamasının tamamlanmasıyla hizmete açılması öngörülüyor.

Suudi Arabistan'dan dev 'eğlence kenti' projesi

2030 VİZYONU İÇİN

Suudi Arabistan'ın resmi haberi ajansı SPA'nın haberine göre, Qiddiya Projesi İcra Kurulu Başkanı Michael Reininger, açılış törenindeki konuşmasında, projenin yeni ve gelişmiş tesislerin yanı sıra spor, eğlence ve kültürel etkinlikleriyle parlak bir geleceği hedeflediğini belirtti.

Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcı, yenilikçi ve işletme firmalarını, Qiddiya gibi "benzersiz" bir projeye neleri sunabileceklerini araştırmaya davet eden Reininger, Suudi Arabistan'ın tüm sakinleri ve ziyaretçilerine yeni bir eğlence deneyimi kazandırmak için dünyanın önde gelenleriyle çalışacaklarını bildirdi.

Bu projenin 2030 Vizyonun temel taşlarından birini oluşturduğuna işaret eden Reininger, Suudi Arabistan halkının yaklaşık olarak üçte ikisinin 35 yaş altında bulunduğunu ve aynı eğlence projesinin bulunduğu bölgenin 40 kilometre yakınında 7 milyondan fazla nüfus olduğu, bunun da uluslararası yatırımcılara ciddi bir piyasa anlamına geldiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'dan dev 'eğlence kenti' projesi

DİSNEY WORLD'UN 2,5 KATI OLACAK

Qiddiya projesinin alan bakımından, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki Disney World'dan 2 buçuk kat büyük olacağını ve 2030 yılı itibariyle 17 milyon ziyaretçi kapasitesine kavuşacağını kaydeden Reininger, bu projenin hayata geçmesiyle eğlence için Suudi Arabistan'dan dışarı çıkan yaklaşık 30 milyar dolarlık meblağın ciddi bir kısmının içeride kalacağı ve ayrıca 57 bin iş fırsatı oluşturacağını anlattı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, geçen yıl ülkenin en büyük eğlence, spor ve kültür kenti olacak "Qiddiya" projesi çalışmalarına başladıklarını duyurmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cezayir açıklarında 15 göçmen hayatını kaybetti
Yasa dışı yollarla İspanya'ya gitmek isteyen Afrikalı göçmenlerden 15'inin cesedinin bulunduğu, 19'unun kurtarıldığı, kaybolan 5 kişinin ise arandığı bildirildi.
İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü
Gazze sınırında 3 Filistinli genç, İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetti.
Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı
Esad'a bağlı birliklerin ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda 38 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.
Libya’da askeri uçak düştü: 3 ölü
Ülkenin güneybatısında bir askeri uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

65
Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

47
İngiltere İçişleri Bakanı Rudd istifa etti

İngiltere İçişleri Bakanı Rudd istifa etti

4
İzmir’de kaza: 5 ölü 1 yaralı

İzmir’de kaza: 5 ölü 1 yaralı

16
İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti

İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti

4
Muş'ta öğrenciler düşünce gücüyle hareket eden araç yaptı

Muş'ta öğrenciler düşünce gücüyle hareket eden araç yaptı

27
Uyuşturucu ticareti yapan doktora operasyon

Uyuşturucu ticareti yapan doktora operasyon

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM