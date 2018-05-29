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Suudi Arabistan'dan Yemenlilerin umre yapmasına onay

Suudi Arabistan, 3 yıl aradan sonra Yemenlilerin umre ibadetlerini yerine getirmeleri için ülkeye girişlerini onayladı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 10:11..
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Suudi Arabistan tarafından 3 yıl önce Yemenlilere yasaklanan umre ibadeti, bu yıl kaldırılıyor.

Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanı Ahmed Atıyye, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu yıldan itibaren Yemenliler için umre yolunun açılmasını onaylayan bir kraliyet kararnamesi yayınlandığını duyurdu.

Suudi Arabistan'dan Yemenlilerin umre yapmasına onay

UMRE YAPABİLECEKLER

Umre için Suudi Arabistan'a girişlerin, Husi militanların Yemenliler aleyhinde ülkede başlattığı çatışmalar nedeniyle 3 yıl önce durdurulduğunu hatırlatan Atıyye, söz konusu onayın bakanlığının uzun süren çabalarının ardından verildiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'dan Yemenlilerin umre yapmasına onay

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

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