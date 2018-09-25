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Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

Suudi Arabistan 2030 vizyonu adı altında önemli değişiklikler yaşadı. Bunların başında da kadın hakları geliyor. Kadın hakları reformu ve batılılaşma süreci ülkeyi farklı bir boyuta taşıdı.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 12:39..
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Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

Suudi Arabistan'da veliaht prens Selman'ın da öncülüğünde 2030 reformları gerçekleştiriliyor. Bu reformların en çok dikkat çekeni de elbette kadınlar üzerindeki uygulamalar.

2030 vizyonu doğrultusunda yapılan faaliyetler, şaşırtıcı boyuta ulaştı. Öyle ki artık kadınların başörtüsü bile umursanmıyor.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

2030 ŞARKISI

Suudi Arabistan'ın yağlayıp balladığı 2030 vizyonunun tanıtımı kapsamında bir şarkı internette yayınlandı. Şarkıda Suudi Arabistan ve 2030 temasına vurgu yapılırken şarkıdan çok dikkat çekilen nokta kadının kendisi oldu.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu için hazırlanan klip ViDEO

Klip boyunca başörtüsüz bir şekilde şarkıyı söyleyen kadın, Suudi Arabistan'ın tanıtımını yapıyor. Bunun yanı sıra şarkının İngilizce olması ayrı bir detay.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

TABULAR YIKILIYOR

Suudi Arabistan batılılaşma sürecinde önemli bir mesafe kat etti, ancak geldiği noktada İslamiyet'in en tartışmalı ülkelerinden birisi haline geldi. Zira şeriat ile yönetilen Suudi Arabistan'da kadınların şarkı söylemesi, kadınların başının açılması gibi faaliyetler yanlış karşılanıyor. Suudi Arabistan'ın yaptığı bu yarım yamalak revizyon ise samimi bulunmuyor.

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