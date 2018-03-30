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Suudi Arabistan'ın yeni petrolü güneş enerjisi olacak

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı üyesi Suud el-Kahtani, ülkesinin yeni petrolünün "güneş enerjisi" olacağını belirtti.

AA | 30.03.2018 - 12:10..
  1. Haberler
  2. Projeler
Suudi Arabistan'ın yeni petrolü güneş enerjisi olacak

Kahtani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük güneş enerjisi projesini uygulamak için Suudi Arabistan'ın Japon şirketiyle imzaladığı mutabakat zaptına değindi.

"YENİ PETROL GÜNEŞ ENERJİSİ OLACAK"

Kraliyet Divanı üyesi Kahtani, "Suudi Arabistan'ın yeni petrolü güneş enerjisi olacak. Güneş enerjisinden elektrik üretecek dünyanın en büyük projesini ancak Suudi Arabistan yapabilir. Tıpkı petrolü keşfettiğimiz gibi güneş enerjisi projesinden de kısa sürede sonuçlar alacağız." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın yeni petrolü güneş enerjisi olacak

YATIRIM YAPMAYA ELVERİŞLİ

Suudi Arabistan'ın coğrafi konumunun yanı sıra sahip olduğu geniş alanlar ve iklim koşullarının güneş enerjisi projelerine yatırım yapmaya elverişli olduğuna dikkati çeken Kahtani, güneş enerjisi projesinin hayata geçirilmesi için kullanılacak ham maddelerin tümü olmasa bile çoğunun ülkesinde mevcut olduğunu belirtti.

Kahtani, ekonomik dönüşümü sağlayacak 2030 Vizyonu kapsamında hayata geçecek büyük projeler için enerjiye ciddi ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın yeni petrolü güneş enerjisi olacak

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANMIŞTI

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da geçen hafta salı günü yayımlanan haberde, ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD'deki temasları çerçevesinde güneş enerjisi alanında dünyanın en büyüğü olacak "2030 Güneş Enerjisi Projesi" için Japon firması Softbank'ın Başkanı Masayoshi Son ile mutabakat zaptı imzaladığı belirtilmişti.

Anlaşma gereği, güneşten elektrik üretimini sağlayacak yeni bir şirketin kurulacağı aktarılan haberde, 2030 yılında 150 ila 200 gigawatt elektrik üretimi sağlayacak güneş enerjisi panellerinin Suudi Arabistan'da üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütüleceği ifade edilmişti.

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