Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

Dünya Türkiye'deki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyor.

Her geçen saat olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik ölüm timinin kimlikleri ortaya çıktı.

DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

Bu timden bir kişi delilleri yok etmek üzere Suudi Arabistan tarafından görevlendirilmiş doktor olan Al-Tugaiby.

ADLİ TIP MAHKEMESİ BAŞKANI

Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğü Adli Tıp Mahkemesi Başkanı Dr. Salah Muhammed Al-Tubaigy'nin ekiple birlikte konsolosluk, otel ve havalimanında görüntüleri bulunuyor.

Adım adım Suudi özel timinin Türkiye'deki görüntüleri ViDEO

