Suudi Konsolosluğu'ndan arama talebine erteleme

Cemal Kaşıkçı vakasının çözülmesi için önemli bir gelişme olan Suudi Konsolosluğuna yapılacak olan inceleme, konsolosluk yetkilileri tarafından ertelendi.

ERTELEME TALEBİ

Türkiye tarafından gelen gelen talebi önce kabul ettiklerini açıklayan Suudi konsolosluğuna, Veliaht Prens Selman "İstediğiniz zaman gelip arayabilirsiniz" cevabını vermişti. Emniyet Müdürlüğü'nün hamlesi karşısında karşı atağa geçen Suudi tarafı, Türkiye'ye, yapılacak olan inceleme ziyaretini erteleme talebinde bulundu.

"CEMAL BURADA YOK"

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı olayında adeta şov yapıyor. Türk istihbaratı ve devlet tarafından da öldürülerek konsolosluk binasından çıkartıldığı düşünülen Kaşıkçı vakasına Suudi tarafı kapılarını geçen hafta Reuters'a açmıştı.

Reuters, Suudi Konsolos Mohammad al-Otaibi ile birlikte Suudi Arabistan konsolosluk binasını gezmiş, Konsolos adeta hareketleri ve tavırlarıyla rol yaparak "Cemal burada yok" şovu yapmıştı.