taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6583
Euro
6.512
Altın
1223.225
Borsa
96520.61
Gram Altın
222.582

Suudi Kralı, Kaşıkçı’nın ailesini aradı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ailesine başsağlığı diledi.

İHA | 22.10.2018 - 10:16..
  1. Haberler
  2. Dünya

w3e

Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamamış, 18 gün sonra resmi makamlar Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü açıklamıştı.

KAŞIKÇI'NIN OĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı ailesiyle telefonla görüştüğünü bildirdi.

Görüşmelerin içeriği ile ilgili bilgi verilmezken, Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salih Kaşıkçı’nın taziyeler için teşekkür ettiğine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

96
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

88
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

53
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

79
Erdoğan, Trump ile görüştü

Erdoğan, Trump ile görüştü

100
Bu hafta yağışlı geçecek

Bu hafta yağışlı geçecek

4
ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM