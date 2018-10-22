Suudi Kralı, Kaşıkçı’nın ailesini aradı

Aleksis Çipras gururla duyurdu: Sekiz yıllık kemer sıkma politikasından sonra ilk kez Yunan emeklilerin maaşından kesinti yapılmayacak.

Son birkaç yıldır sezona sezona koşan dizisiyle Vikingler, devasa gemileri, ilginç saç örgüleri ve tuhaf alışkanlıklarıyla 7’inci yüzyıl barbarlığının ‘gerçek’ temsilcileriydi.

CHP'li Kartal Belediyesi eleştirilere neden olan 'parke taşlarının üzerine asfalt dökme çalışması'yla ilgili "Muhtar istedi yaptık, mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Enflasyon oranının ikinci yarıda netleşmesiyle belirlenecek olan emekli zammının en az 108 lira olması bekleniyor.

1 Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar Suudilerin gazeteci katliamı dünyada tepkilere neden olurken, ortaya çıkan ayrıntılar, olayın korkunçluğunu gözler önüne seriyor.

2 CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor Plana göre İyi Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterecek, CHP Yavaş'ın karşısında aday çıkarmayacak. Buna karşın İyi Parti de diğer illerde CHP'yi destekleyecek.

3 Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, evli sevgilisiyle görüntülendi.

4 Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum Şevval Sam, 4 yıl İngiltere'de okuyan oğlunu öve öve bitiremedi.

5 Erdoğan, Trump ile görüştü Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda bir görüşme yaptı.

6 Bu hafta yağışlı geçecek Meteoroloji bu hafta Türkiye geneli için yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yağış başladı.