Suudi Kralı, Kaşıkçı’nın ailesini aradı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamamış, 18 gün sonra resmi makamlar Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü açıklamıştı.
KAŞIKÇI'NIN OĞLU TEŞEKKÜR ETTİ
Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı ailesiyle telefonla görüştüğünü bildirdi.
Görüşmelerin içeriği ile ilgili bilgi verilmezken, Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salih Kaşıkçı’nın taziyeler için teşekkür ettiğine yer verildi.