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Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gönderilen özel timin üyelerinin Prens Selman'la olan ilişkisi deşifre oldu.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 07:14..
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Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

BİZZAT GÖREVLENDİRDİ

Cemal Kaşıkçı'yı parçalayarak ortadan kaldırdığı iddia edilen 15 kişilik özel Suudi timinin Prens Selman ile olan bağlantısı belirlendi.

Prens Selman'dan bizzat talimat aldığı belirtilen üyelerden Muhammed Saad Al Zahrani ve Thaar Ghaleb T. Alharbi'nin Kraliyet koruması olarak görev yapıyordu.

ABD DİNLEMELERİNE TAKILDI

Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının dinlemelerine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın birtakım vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiği iddiasını yazdı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

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Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

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