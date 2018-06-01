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Suudi vatandaşını kaçırıp 4 milyon lira fidye istediler

Gaziantep’te ailesinden fidye almak için 4 kişi tarafından kaçırılan Suudi Arabistan vatandaşı Şanlıurfa’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

İHA | 01.06.2018 - 13:17..
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Ticaret yapmak amacıyla Gaziantep’e gelen Suudi Arabistan vatandaşı Fahad Mohammed Arwaehel, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Kaçırılan Fahad Mohammed Arwaehel’in Suudi Arabistan’daki ailesine ulaşan zanlılar, Türk lirası karşılığı 4 milyon lira olan 3 milyon 300 bin Suudi Arabistan Riyali istedi.

Fidyeciler, paranın gönderilmemesi halinde Fahad Mohammed Arwaehel’i Suriye’ye götürerek orada öldürecekleri tehdidinde bulundu.

SUUDİ YETKİLİLER DURUMU DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA BİLDİRDİ

Fahad Mohammed Arwaehel’in zarar görmesinden korkan yakınları kendi ülkelerindeki yetkililerle iletişime geçti. Suudi yetkililer ise Ankara’daki büyükelçiliklerine ulaşarak Türk yetkililerine durumun aktarılmasını istedi.

Suudi vatandaşını kaçırıp 4 milyon lira fidye istediler

Büyükelçilik ise Dışişleri Bakanlığına “Çok Acil” kodlu bir yazı göndererek Fahad Mohammed Arwaehel isimli Suudi Arabistan vatandaşının ticaret yapmak amacı ile yaklaşık 10 gün önce Gaziantep iline geldiğini ve orada kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kaçırıldığını, kaçıran şahıslarca Fahad Mohammed Arwaehel’ in Suudi Arabistan’da yaşayan ailesinden 3 milyon 300 bin Suudi Arabistan Riyal yani yaklaşık 4 milyon Türk Lirası fidye istendiğini fidyenin gönderilmediği takdirde şahsı Suriye ülkesine götürerek orada öldürecekleri bilgisini iletti.

KAÇIRILAN SUUDİ VATANDAŞININ ŞANLIURFA’DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış olduğu istihbarat çalışmalar sonucunda Fahad Mohammed Arwaehel’in Hilvan ilçesine bağlı Uzuncuk kırsal Mahallesinde olduğunu tespit etti. Şahsı kurtarmak üzere düğmeye basan jandarma ekipleri, 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan operasyon sonucunda kaçırılan şahsı sağ olarak kurtarmayı başardı. Şahsı kaçıran ve kaçırılmasına yardım ve yataklık eden S.B., A.Ç., E.C.Ç. ve R.Ç. isimli 3 erkek ile 1 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

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