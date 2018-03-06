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Suudi veliaht prens, kiliseyi ziyaret etti

Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir kraliyet mensubu Kıpti Kilisesini ziyaret etti.

AA | 06.03.2018 - 07:12..
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kahire’deki Mısır Kıpti Kilisesini ziyaret ederek, Papa II. Tavadros ile görüştü.

Suudi veliaht prens, kiliseyi ziyaret etti

SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

Kilise tarafından yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Muhammed'in Kıpti Kilisesi’ni ziyaretinde Kıpti lider Papa II. Tavadros ile görüştüğü ve bunun Suudi Arabistan’ın kurulduğu 1932 yılından bu yana bir ilk olduğu belirtildi.

KİLİSE, ARABİSTAN'DAKİ GELİŞMELERDEN MEMNUN

Görüşmede Kıpti lider Tavadros’un, “Suudi Arabistan’daki son gelişmeleri beğeni ile izliyoruz.” dediği kaydedildi.

AA muhabirine konuşan Kilise resmi sözcüsü Bolis Halim, Veliaht Prens Muhammed’in, Kıpti lider Tavadros’a hitaben, “Sizi ve burada bulunanların hepsini Suudi Arabistan’a davet ediyorum.” dediğini ifade etti.

Suudi veliaht prens, kiliseyi ziyaret etti

TAZİYEDE BULUNDU

Görüşmede Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin geçen yıllarda meydana gelen kilise saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle taziyelerde bulunduğu da aktarıldı.

Veliaht Prens Muhammed, El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile de görüştü.

4 ANTLAŞMA İMZALANDI

Öte yandan ziyarette, Mısır ve Suudi Arabistan arasında 16 milyar dolarlık bir yatırım fonunun da kurulmasını içeren 4 ayrı antlaşma imzalandığı ifade edildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve beraberindeki heyet dün akşam Mısır'a gelmişti.

Suudi veliaht prens, kiliseyi ziyaret etti

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