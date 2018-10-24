Suudi zirvesinde 50 milyar dolarlık yatırım sözleşmeleri

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Batılı ülke ve şirketin boykotuna rağmen, başkent Riyad'daki yatırım konferansının ilk gününde toplam tutarı 50 milyar doları aşan yatırım sözleşmeleri imzalandı.

"DAHA FAZLA İNSAN, DAHA FAZLA PARA"

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, "Çöldeki Davos" olarak anılan konferansı "harika" olarak nitelendirerek, "daha fazla insan, daha fazla para" sözleriyle değerlendirdi.

İMZA ATAN ŞİRKETLER

Yatırım sözleşmelerine imza atan şirketler arasında Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Hollandalı ham madde ticareti yapan Trafigura, Çin merkezli savunma şirketi Norinco, Fransız petrol şirketi Total ile ABD merkezli petrol arama alanında hizmet veren Schlumberger, Halliburton ve Baker Hughes bulunuyor.

ALMAN SİEMENS SÖZLEŞME İMZALAMADI

Alman elektronik devi Siemens'de çalışan bir yetkilinin Reuters haber ajansına verdiği bilgilere göre, Siemens CEO'su Joe Kaeser'in başkent Riyad'daki konferansa katılmayarak, milyarca dolar değerinde bir elektrik santrali projesi sözleşmesi imzalama fırsatını kaçırdı.

"ERTELENDİ" İDDİASI VAR

Suudi Arabistan'ın Siemens'e vereceği bu siparişin tehlikeye düşüp düşmediği henüz bilinmiyor. Bloomberg haber ajansı ise sözleşmenin imzalanmasının sadece ertelendiğini iddia etti. Söz konusu projenin Siemens'e 20 milyar dolar kazanç sağlayabileceği tahmin ediliyor.