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Suudiler ABD-YPG iş birliğine 100 milyon dolar verdi

Kral Selman ile 15 dakikalık görüşme yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, terör örgütü YPG için 100 milyon dolar daha yardım aldı.

AA | 17.10.2018 - 10:19..
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Suudiler ABD-YPG iş birliğine 100 milyon dolar verdi

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Riyad yönetimi Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgeler için vermeyi taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yardımı, Pompeo'nun dün Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret sırasında ABD'e hükümetine ait hesaplara yatırdı.

POMPEO KAYIP GAZETECİ İÇİN GELMİŞTİ

Trump yönetimi söz konusu mali desteği uzun süredir talep ediyor olsa da tahsilatın Pompeo'nun muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolması olayıyla ilgili ziyarete denk gelmesi dikkati çekti.

Suudiler ABD-YPG iş birliğine 100 milyon dolar verdiFOTOĞRAF: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya ziyareti sırasında hediye de verildi

"ZAMANLAMA TESADÜF DEĞİL"

New York Times, ABD yönetiminden Suriye siyasetini yönlendiren ancak adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin, "Zamanlama kesinlikle tesadüf değil." ifadesine yer verdi.

Suudiler ABD-YPG iş birliğine 100 milyon dolar verdi

MCGURK REDDETTİ

Gazete, haberinde Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün de açıklamalarına yer verdi. McGurk, ödemenin Pompeo'nun ziyaretiyle bağlantılı olduğu iddiasını reddetti. Suudilerin söz konusu yardımı yapmayı Ağustos ayında taahhüt ettiğini savunan McGurk, ödemenin güz aylarında yapılmasının planlandığını öne sürdü.

RİYAD DAHA ÖNCE DE 100 MİLYON DOLAR VERMİŞTİ

Suudi Arabistan Devlet Bakanı Samir es-Sebhan, Ekim 2017'de, ABD'li yetkililerle, YPG/PKK işgalindeki Rakka'nın Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini ziyaret etmişti.

Ziyaretten sonra, Riyad yönetimi DEAŞ karşıtı operasyon sırasında ABD ve YPG/PKK saldırılarında neredeyse tamamı yıkılan Rakka'nın yeniden imarı için 100 milyon dolarlık yardım yapmıştı.

YPG/PKK, Ekim 2017'de ABD desteğiyle ele geçirdiği Rakka'da, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini uyguluyor. El koyduğu evleri sivillere teslim etmeyen YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Siviller, yıkılan evlerini kendi imkanlarıyla onarmaya çalışıyor.

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