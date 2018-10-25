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Suudiler Kaşıkçı soruşturmasını engelliyor

Başkonsolosluğun bahçesindeki kuyuda arama izni verilmedi, sadece su örneği alındı.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 16:05..
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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutunda sessizlik hakim. Delil araması sırasında kuyunun da aranması bekleniyordu ancak Suudi makamlarınca aramaya izin verilmedi.

Şimdi ise bekleyiş sürüyor. Cemal Kaşıkçı'nın ne şekilde öldürüldüğüne dair detay bulunmuyor. Planlı, dublörlü cinayet krizi Türkiye tarafından başarılı bir şekilde yönetildi.

SU ÖRNEĞİ ALINDI

Alınan son bilgiye göre ise, Türk yetkililerce boşaltılarak aranacak ve toprağı incelenecek olan ancak arama izni verilmeyen bahçedeki kuyudan, sadece su örneği alınabildi.

EVRAK YAKMA GÖRÜNTÜLERİ SIRA DIŞI

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında arama yapan ekiplerin özellikle aramaları konsolosun makam odasında yoğunlaştırdığı öğrenildi. Konsolosluk bahçesinde evrak yakma görüntülerinin ise rutin bir işlem değil, sıra dışı bir durum olduğu değerlendiriliyor.

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