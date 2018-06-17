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Süveyş Kanalı mayıs ayında para bastı

Muhalefet Cephesi seçim vaadi olarak Kanal İstanbul projesini iptal edeceğini açıkladı, ancak Mısır'da bulunan muadili Süveyş Kanalı ülkenin kasasına mayıs ayında 500 milyon dolardan gelir getirdi.

Haber Merkezi | 17.06.2018 - 13:23..
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Süveyş Kanalı mayıs ayında para bastı

24 Haziran seçimlerine bir hafta kaldı. Halk, yeni yönetimini belirlemek için sandık başına gidecek. Sandıklardan çıkacak sonuca en büyük etkiyi, adayların vaatleri oluşturuyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı recep Tayyip Erdoğan en önemli vaatlerinden biri olarak Kanal İstanbul'u öne çıkartırken, muhalif cephe ise Kanal İstanbul projesini askıya almanın peşinde.

Her ne kadar proje aşamasında olsa da Kanal İstanbul Türkiye ekonomisine ciddi bir gelir kapısı olacağı biliniyor. Bunun en önemli göstergesi ise Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı.

Süveyş Kanalı mayıs ayında para bastı

MAYIS AYINDA 509 MİLYON DOLAR

1869 yılında Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki transit trafik için açılan Süveyş Kanalı 149 yıldır bölge için kilit role sahip bir geçiş güzergahı konumunda. Günlük en az 50 geminin geçişinin sağlandığı hat, bu yılın mayıs ayında tam 509, 13 milyon dolar para kazandırdı.

Ülke ekonomisine direkt olarak sıcak para sokan bu güzergah, ülkenin en önemli gelir kapılarından biri.

Süveyş Kanalı mayıs ayında para bastı

YÜKSELEN GRAFİK

Sıcak para girişinin en önemli kaynaklarından biri olan Süveyş, aynı zamanda devamlı yükselen bir grafiğe sahip. Hem trafik olarak hem de gelir olarak artış gösteren grafik, yukarı doğru seyretmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre 400 milyon dolardan fazla gelir getiren Süveşy Kanalı, bu ay getirisini 100 milyon dolar artırarak ülke ekonomisine yıllık 5,5 milyar dolar para kazandırdı; yani bir ay içerisinde para bastı.

Süveyş Kanalı mayıs ayında para bastı

KANAL İSTANBUL'DA BEKLENTİ: 3 KAT FAZLA

Gelelim milli projemiz olan Kanal İstanbul'a. Süveyş'ten daha büyük bir proje olan ve tüm muhalefetin karşı çıktığı, hatta "yıktırırız, durdururuz" dediği Kanal İstanbul, tüm vasıfları ile Süveyş'i neredeyse üçe katlıyor.

Süveyş Kanalı mayıs ayında para bastı

İstanbul Boğazından günde 160 adet yük ve tehlikeli yük gemileri geçerken, tonaj başına ücret alınacak olan bu gemiler, Kanal İstanbul'a yönlendirilecek ve Süveyş'ten daha yoğun bir trafiğe sahip olan Kanal İstanbul'un ülke ekonomisine katkısı da yıllık bazda değerlendirildiğinde 3 kata kadar yükselecek. Ülke ekonomisine önemli bir sıcak para kaynağı olması beklenen Kanal İstanbul'un bitişi 2023 olacak planlanıyor.

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