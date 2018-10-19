taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.63805
Euro
6.4583
Altın
1227.465
Borsa
97252.6
Gram Altın
222.128

Swinger çetesine operasyon

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden fuhuş yapan çete çökertildi.

İHA | 19.10.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu polisleri, aylardır takibe aldıkları fuhuş çetesini çökertti. Zanlılarla sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polisler, takibe aldıkları eş değiştirme ve eskort çetesini filmleri aratmayan bir operasyonla yakaladı.

Swinger çetesine operasyon

16 KİŞİ YAKALANDI

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden eskort ve eş değiştirme partileri düzenleyen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi ile eskort kızlarla 100 ve 500 TL arasında değişen ücretlerle fuhuş yapan 16 kişi yakalandı.

Ahlak Bürosu polislerinin sosyal medya üzerinden açtığı hesaplarla takibe aldıkları fuhuş çetesinin içerisinde resmi nikahlı eşini pazarlayan kişiler de gözaltına alındı.

Swinger çetesine operasyon

16 BİN LİRAYA DA EL KONULDU

Yakalanan şahısların Çanakkale, Ankara ve İzmir gibi illerden Balıkesir'e gelerek sosyal medya üzerinden pazarlama yaptıkları tespit edilirken, şahısların üzerinden çıkan 362 adet uyuşturucu hap, 11 adet cep telefonu, cinsel güç arttırıcı ilaçlar ve doğum kontrol hapları ile fuhuştan kazanılan 16 bin 350 TL paraya el konuldu.

Swinger çetesine operasyon

GÜNÜBİRLİK EVLER KAPATILDI

Gözaltına alınanlardan eskort tabir edilen kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların günübirlik olarak kiraladıkları evler ise kapatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

66
Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

90
2019 ÖTV zamları

2019 ÖTV zamları

702
HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

61
Danıştay'ın öğrenci andı kararına tepki

Danıştay'ın öğrenci andı kararına tepki

160
Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

85
Danıştay'da birileri seçim arifesinde ne planlıyor

Danıştay'da birileri seçim arifesinde ne planlıyor

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM